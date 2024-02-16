У Миколаєві, 16 лютого, відбувся благодійний кінопоказ документального фільму «Довга Доба» про хроніку перших місяців повномасштабної війни, яку відтворили через особисті історії українців.
Кінострічку презентував режисер фільму Алан Бадоєв, повідомляє кореспондент «НикВести».
За словами режисера Алана Бадоєва, ідея створення фільму виникла через три місяці повномасштабного вторгнення. До створення кінострічки долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони, аби світ міг побачити, що коїтися у 21 столітті та запам’ятати ціну, яку платить Україна за свободу.
— Це саме той фільм де можна виплакатися, де можна відчути весь спектр емоцій. Особисто для мене цей фільм про єдність, найголовніше, що ви можете побачити та відчути в цій картині, якими єдними ми були в перший рік, коли кожен стояв один за одного, — розповів режисер фільму Алан Бадоєв.
Фільм розробляли 1,5 року, адже тільки рік пішов на відбор матеріалу, зазначає режисер.
Український режисер Алан Бадоєв додає, що робота над фільмом наче «врятувала» його, стала головною метою, яку треба продемострувати світу.
За інформацією організаторів, фільм 24 лютого покажуть в ефірі каналу «1+1», а також викладуть на Youtube-канал «Довга Доба», де кожен зможе переглянути фільм у вільному доступі.
За словами відвідувачки кінотеатру Вероніки, про показ фільму дізналася з соціальних мереж.
— Стрічка «Довга Доба» дуже сподобалася, але вона тяжка до перегляду, бо це цілі скаліченні життя... Найстрашніше те, що кадри з фільму не вигадка, а реальні історії людей, — каже Вероніка.
Показ фільму був благодійним та усі зібрані кошти будуть перераховані для важкопоранених військових.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги»у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення. Кінострічку знімали восени минулого року.
До то ж, 9 червня у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві відбувся показ документального проєкту «Сильні, як земля», який розповідає правду про війну та про незламність українців. Кінопоказ пройшов 30 червня в Будинку офіцерів флоту.
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У Миколаєві, 16 лютого, відбувся благодійний кінопоказ документального фільму «Довга Доба» про хроніку перших місяців повномасштабної війни, яку відтворили через особисті історії українців.
Кінострічку презентував режисер фільму Алан Бадоєв, повідомляє кореспондент «НикВести».
За словами режисера Алана Бадоєва, ідея створення фільму виникла через три місяці повномасштабного вторгнення. До створення кінострічки долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони, аби світ міг побачити, що коїтися у 21 столітті та запам’ятати ціну, яку платить Україна за свободу.
— Це саме той фільм де можна виплакатися, де можна відчути весь спектр емоцій. Особисто для мене цей фільм про єдність, найголовніше, що ви можете побачити та відчути в цій картині, якими єдними ми були в перший рік, коли кожен стояв один за одного, — розповів режисер фільму Алан Бадоєв.
Фільм розробляли 1,5 року, адже тільки рік пішов на відбор матеріалу, зазначає режисер.
Український режисер Алан Бадоєв додає, що робота над фільмом наче «врятувала» його, стала головною метою, яку треба продемострувати світу.
За інформацією організаторів, фільм 24 лютого покажуть в ефірі каналу «1+1», а також викладуть на Youtube-канал «Довга Доба», де кожен зможе переглянути фільм у вільному доступі.
За словами відвідувачки кінотеатру Вероніки, про показ фільму дізналася з соціальних мереж.
— Стрічка «Довга Доба» дуже сподобалася, але вона тяжка до перегляду, бо це цілі скаліченні життя... Найстрашніше те, що кадри з фільму не вигадка, а реальні історії людей, — каже Вероніка.
Показ фільму був благодійним та усі зібрані кошти будуть перераховані для важкопоранених військових.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги»у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення. Кінострічку знімали восени минулого року.
До то ж, 9 червня у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві відбувся показ документального проєкту «Сильні, як земля», який розповідає правду про війну та про незламність українців. Кінопоказ пройшов 30 червня в Будинку офіцерів флоту.