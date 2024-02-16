Кінопоказ документального фільму «Довга Доба». Фото: Анна Гакман, «НикВести»

У Миколаєві, 16 лютого, відбувся благодійний кінопоказ документального фільму «Довга Доба» про хроніку перших місяців повномасштабної війни, яку відтворили через особисті історії українців.

Кінострічку презентував режисер фільму Алан Бадоєв, повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами режисера Алана Бадоєва, ідея створення фільму виникла через три місяці повномасштабного вторгнення. До створення кінострічки долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони, аби світ міг побачити, що коїтися у 21 столітті та запам’ятати ціну, яку платить Україна за свободу.

Режисер фільму Алан Бадоєв. Фото: Анна Гакман, «НикВести»

— Це саме той фільм де можна виплакатися, де можна відчути весь спектр емоцій. Особисто для мене цей фільм про єдність, найголовніше, що ви можете побачити та відчути в цій картині, якими єдними ми були в перший рік, коли кожен стояв один за одного, — розповів режисер фільму Алан Бадоєв.

Фільм розробляли 1,5 року, адже тільки рік пішов на відбор матеріалу, зазначає режисер.

Український режисер Алан Бадоєв додає, що робота над фільмом наче «врятувала» його, стала головною метою, яку треба продемострувати світу.

За інформацією організаторів, фільм 24 лютого покажуть в ефірі каналу «1+1», а також викладуть на Youtube-канал «Довга Доба», де кожен зможе переглянути фільм у вільному доступі.

Глядачка фільму Вероніка. Фото: Анна Гакман, «НикВести»

За словами відвідувачки кінотеатру Вероніки, про показ фільму дізналася з соціальних мереж.

— Стрічка «Довга Доба» дуже сподобалася, але вона тяжка до перегляду, бо це цілі скаліченні життя... Найстрашніше те, що кадри з фільму не вигадка, а реальні історії людей, — каже Вероніка.

Показ фільму був благодійним та усі зібрані кошти будуть перераховані для важкопоранених військових.

Фоторепортаж

Режисер фільму Алан Бадоєв у Миколаєві. Фото: Анна Гакман, «НикВести»

У Миколаєві відбувся кінопоказ документального фільму «Довга Доба». Фото: Анна Гакман, «НикВести»

Кадр з документального фільму «Довга Доба». Фото: Анна Гакман, «НикВести»

Український режисер фільму Алан Бадоєв на показі документального фільму «Довга Доба». Фото: Анна Гакман, «НикВести»

Кадр з документального фільму «Довга Доба». Фото: Анна Гакман, «НикВести»

Гості на кінопоказі документального фільму «Довга Доба». Фото: Анна Гакман, «НикВести»

Глядачі на кінопоказі документального фільму у Миколаєві. Фото: Анна Гакман, «НикВести»

Режисер фільму Алан Бадоєв на показі документального фільму «Довга Доба» у Миколаєві. Фото: Анна Гакман, «НикВести»

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги»у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення. Кінострічку знімали восени минулого року.

До то ж, 9 червня у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві відбувся показ документального проєкту «Сильні, як земля», який розповідає правду про війну та про незламність українців. Кінопоказ пройшов 30 червня в Будинку офіцерів флоту.