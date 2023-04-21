Право на отримання житла у Миколаєві мають військовослужбовці Миколаївського гарнізону — це ті військові частини, які зареєстровані в місті та сплачують податки. Задля забезпечення програми житла для військових з міського бюджету виділили 200 мільйонів гривень, що має вистачити приблизно на 150 квартир.

Про це розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков, передає «Суспільне».

Віталій Луков говорить, саме бійцям місцевих частин міська рада допомагає із покращення житлових умов.

—Ми маємо врахувати не просто тих людей, які стоять в черзі і їх черга дійшла, а й тих, хто найбільш заслуговує і своїм внеском в нашу загальну перемогу майбутню, і своїм ставленням до військової служби, ну і звичайно потребами покращення житлових умов, — каже Віталій Луков.

За словами віцемера, обов’язково має бути подання командира військової частини, який на свій розсуд, відповідно до законодавства, визначає родину військовослужбовця, якому буде придбана квартира від міста.

—Коли ми отримуємо таке подання з відповідним набором документів, зараз в нас таких перших є чотири, ми на житловій комісії спочатку обговорюємо список тих людей, які надали нам військові частини, чи вони відповідають критеріям та умовам законодавства України щодо отримання житла, — розповів Віталій Луков.

Для придбання квартир є вимоги, зокрема кількість членів родини, їх вік та особливі потреби.

— Є ще такий критерій, як вартість одного квадратного метра житла в місті Миколаєві. У кожному місяці ця вартість будівництва одного квадратного метра, станом на квітень, це близько 30 тисяч гривень за один квадратний метр, за цю межу ми вийти не можемо. Також ми не можемо вийти за певну кількість квадратних метрів, яка необхідна для кожної сім’ї, — говорить заступник міського голови.

Пропозиції щодо квартир розглядає житлова комісія.

— Одна комісія в нас пройшла, ми чотири таких квартири розглянули, рекомендували до купівлі міській раді, але вже в період обговорення виявилось, що власники однієї з квартир, яку продають, відмовились продавати цю квартиру місту з причин тієї, що експертна оцінка квартири, яка була зроблена в Києві, вона менша ніж власники хотіли за цю квартиру отримати, — розповів Віталій Луков.

Зі слів Віталія Лукова, власники кварти не завжди хочуть продавати житло.

— Оскільки це розрахунок в гривнях, далі гроші, які перераховуються через державну скарбницю не є пріоритетними в оплаті, тобто оплата може пройти через тиждень, може пройти через місяць, а може пройти ще трошки пізніше. Це певні є ризики. Квартира під час підписання нотаріального договору, нібито «підвисає», тобто і місто не може вже нею управляти, але і попередній власник не може нею управляти, до тих пір поки не відбудеться процес оплати й поки власник не отримає кошти на свій рахунок, — говорить Віталій Луков.

Станом на 21 квітня до міської ради надішли чотири заявки щодо отримання житла. Зі слів віцемера, 200 мільйонів з міського бюджету має вистачити приблизно на 150 квартир.

Раніше повідомлялося, що миколаївські військові отримають перші 4 квартири зі 150 передбачених міською програмою забезпечення житлом.