Депутатка Миколаївської міськради Тетяна Домбровська обурена, що чиновники не повідомили депутатам про скорочення у лікарнях міста.

Про це вона сказала на засіданні комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики 26 квітня, пишуть «НикВести».

Тетяна Домбровська

Тетяна Домбровська запропонувала, щоб на сесії 27 квітня відзвітувала з приводу скорочень не тільки начальниця міськздоров’я Ірина Шамрай, а й профільний заступник мера Анатолій Петров.

— У нас була нещодавно сесія. І чомусь про це питання ми не послухали саме від нього. Він не виступав, і депутати не дізналися про це. Тому нехай приходить і розповість, як склалася така ситуація, і чому він не виступає. Бо був проголосований бюджет. І саме ми повинні були подивитися, як підтримати людей, яких сьогодні звільняють, грошима та зарплатнею, — сказала Тетяна Домбровська.

Також вона здивована урізанням годин і зарплат в лікарні швидкої медичної допомоги через скорочення штату.

— Взагалі якось дивно, що така «благодарочка» саме тим людям, які були в Миколаєві (у розпал бойових дій в регіоні, — прим.), які допомагали. Це дуже дивно, — сказала вона.

Як повідомлялося, депутати комісії міськради з питань законності одностайно підтримали пропозицію викликати начальницю міського управління охорони здоров’я Ірину Шамрай та віце-мера Анатолія Петрова на сесію, аби ті доповіли про скорочення штатів у лікарнях Миколаєва.

Голова комісії Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Раніше Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.