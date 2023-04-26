Голова комісії міськради з питань законності Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Про це вона сказала на засіданні комісії 26 квітня, пишуть «НикВести».

Як повідомлялося, Олена Кісельова запропонувала надати начальниці управління охорони здоров'я міськради Ірині Шамрай доручення підготувати у вигляді порівняльних таблиць інформацію за 2020-2023 роки щодо кількості працівників у лікарнях Миколаєва, їхніх заробітних плат, скорочень штатів і прийняття на роботу.

— Завтра у нас засідання сесії. Доречно, мабуть, буде запросити пані Шамрай, щоб вона доповіла по ситуації, яка сьогодні є. Тому що і місто, і депутатський корпус з даного питання сьогодні має полярні погляди. Для того, щоб це було дійсно об’єктивним рішенням. Я зараз не буду говорити про те, чому депутати дізнаються про це після всіх, чому виконавчі органи влади приймають такі рішення, тобто багато таких «чому», — сказала Олена Кісельова.

Олена Кісельова

Олена Кісельова також додала, що її категорично не влаштовують зміни до бюджету, прийняті на початку квітня, за які вона не голосувала.

— Особисто як громадянка, якщо порівнювати кому і на що віддати гроші, я розумію, що їх потрібно сьогодні, в першу чергу, віддати військовим, і в другу чергу — медикам. Тому що і від тих, і від інших сьогодні залежить безпека нашого життя. І в прямому, і в переносному сенсі. Бюджет повинен бути сформованим таким чином: головні витрати йдуть на них, а далі вже комунальні, пов’язані з водою, послугами. А все інше — за залишковим принципом, — сказала вона.

Депутатка здивована, чому при перерозподілі бюджету не знайшли коштів для ЛШМД.

— В бюджеті, який перерозподілили, не знайти –дцять мільйонів, щоб підтримати лікарів цього закладу, це якось негуманно, — сказала вона.

Раніше Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.