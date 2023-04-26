Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Про це вона сказала під час засідання комісії міської ради з питань охорони здоров’я 26 квітня, пишуть «НикВести».

Марія Грачова прокоментувала скорочення лікарів і іншого медперсоналу в Лікарні швидкої медичної допомоги, яке отримало значного розголосу після виходу спецрепортажу «НикВести». Вона зауважила, що це «більше емоції людей», які не згодні зі скороченням. На думку депутатки, скорочення необхідні, адже в рамках медреформи заклади повинні оптимізуватися.

— Я думаю, що це більше емоції. Давайте зробимо комісію, запросимо Ірину Валентинівну та Олександра Євгеновича і поспілкуємося. Те, що ми бачили, це більше емоції людей, які не зовсім згодні. Не буде у місті багато пологових будинків, зайвих хірургічних відділень. Ми повинні оптимізуватися, а кадри будуть відтікати. Є кому в нейрохірургії працювати — там молоді лікарі, — сказала Марія Грачова.

Вона додала, що скоротила у своїй лікарні 21 людину.

— Тобто ті люди, які мені не потрібні сьогодні. Але лікарня працює 24/7. Вона робить щоденно коронарографію, стентування, лікуються інсульти, тобто працює все. Але були збільшенні штати, люди, які не відповідають вимогам. Я вважаю, що людям, яким за 70, під 80 років, вже пора відпочивати. Давайте запросимо на комісію і обговоримо. А емоції… Ну, ми знаємо, що Деренюга (Олег, головний редактор «НикВести») робить емоційні і гарні фільми, — сказала Марія Грачова.

Нагадаємо, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Як повідомлялося, цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.