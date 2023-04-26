Профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Таке рішення було прийняте на засіданні комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту 26 квітня, пишуть «НикВести».

На початку засідання депутат Олександр Медведєв запропонував розглянути питання щодо скорочення штату у ЛШМД, запросивши до відеоконференції начальницю управління охорони здоров’я Ірину Шамрай та головного лікаря закладу Олександра Дем’янова.

Олександр Медведєв

— Я пропоную обговорити порядок денний, а поки будемо його обговорювати, голосувати, нехай зв’яжуться з Шамрай або заступником її, — сказав він.

Голова комісії Ганна Норд у відповідь закликала колег не поспішати, мовляв запрошувати доповідачів треба заздалегідь, і запропонувала відкласти це питання до наступного засідання комісіїю.

Ганна Норд

— Я думаю, що це не матиме ніякого сенсу, бо люди працюють, треба було їх попередити завчасно. Давайте не будемо поспішати, зробимо один раз правильно, ніж два рази швидко. Давайте запросимо її на наступну комісію. Тому що насправді у нас в ЛШМД було єдине на всю область відділення нейрохірургії. Сьогодні дуже прикро спостерігати, що відбувається, що відтік лікарів, — сказала Ганна Норд.

Олександр Медведєв також обурився, що депутатів не попередили про скорочення у миколаївських лікарнях.

— Нас ніхто не повідомив про це, вони самі собі вирішили, що так, — сказав він.

Ганна Норд додала, що депутатам «прикро і неприємно це бачити», однак вони не затверджують і не фінансують штати лікарень.

Інший член комісії, Станіслав Мартиросов, висловив думку, що міська рада могла б знайти у бюджеті гроші, які б перекрили недофінансування лікарні у 2023 році з боку НСЗУ.

— Ситуація вже зараз розвивається. І насправді там, на мою думку, справа не в медичній реформі. Чому ми не знали про це? Ми розподілили більше мільярда гривень на останній сесії і хіба ми не могли знайти ці 30-35 мільйонів (сума, яка покриває розрив у фінансуванні лікарні, — прим.) для лікарні швидкої допомоги? Я підтримую пропозицію Олександра Медведєва, — сказав Станіслав Мартіросов.

Станіслав Мартіросов

Ганна Норд на це зауважила, що скорочують медперсонал у всіх лікарнях міста.

— У нас така ситуація по всіх закладах — йде скорочення. Просто винесено в публічне поле по нейрохірургії, по ЛШМД, — сказала вона.

Депутатка Марія Грачова, яка також є головною лікаркою міськлікарні №1, додала, що також провела скорочення у своєму закладі. І це, за її словами, не вплинуло на якість надання медичних послуг.

Марія Грачова

— Не буде у місті багато пологових будинків, зайвих хірургічних відділень. Ми повинні оптимізуватися, а кадри будуть відтікати. Є кому в нейрохірургії (ЛШМД, — прим.) працювати — там молоді лікарі, — сказала вона.

Протягом обговорення голова комісії Ганна Норд наполягала, що треба добре підготуватися до засідання з приводу ЛШМД, зібрати документи і т.д., тому обговорювати це на поточному засіданні немає сенсу.

В свою чергу троє депутатів вважали за краще провести засідання до сесії міської ради, яка відбудеться завтра, 27 квітня.

Зінаїда Моторна запропонувала зібратися та обговорити це питання у четвер, перед сесією міської ради.

— А ми нічого не вирішимо, ми не винесемо на сесію, — відповіла Ганна Норд. — Ми не винесемо, але це може йти як пропозиція, протокольне доручення, — зауважила Зінаїда Моторна. — Ми нічого не вирішимо, ми ж хочемо раціонально прийняти рішення. Для чого нам рухи, які не принесуть ніяких результатів. Давайте будемо діяти результативн0, — заперечила голова комісії.

В результаті депутати зголосилися зібратися з приводу скорочень у лікарнях в п’ятницю на 10:00.

Нагадаємо, що цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.