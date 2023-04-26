Депутати комісії міськради з питань законності одностайно підтримали пропозицію викликати начальницю міського управління охорони здоров’я Ірину Шамрай та віце-мера Анатолія Петрова на сесію, аби ті доповіли про скорочення штатів у лікарнях Миколаєва.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики 26 квітня, пишуть «НикВести».

Голова комісії Олена Кісельова запропонувала надати Ірині Шамрай доручення підготувати у вигляді порівняльних таблиць інформацію за 2020-2023 роки щодо кількості працівників у лікарнях Миколаєва, їхніх заробітних плат, скорочень штатів і прийняття на роботу.

Ірина Шамрай Анатолій Петров

— Завтра у нас засідання сесії. Доречно, мабуть, буде запросити пані Шамрай, щоб вона доповіла по ситуації, яка сьогодні є. Тому що і місто, і депутатський корпус з даного питання сьогодні має полярні погляди. Для того, щоб це було дійсно об’єктивним рішенням. Я зараз не буду говорити про те, чому депутати дізнаються про це після всіх, чому виконавчі органи влади приймають такі рішення, тобто багато таких «чому», — сказала Олена Кісельова.

Її пропозицію підтримали інші члени комісії. Також депутатка Тетяна Домбровська запропонувала, щоб на сесії відзвітував і профільний заступник мера Анатолій Петров.

— У нас була нещодавно сесія. І чомусь про це питання ми не послухали саме від нього. Він не виступав, і депутати не дізналися про це. Тому нехай приходить і розповість, як склалася така ситуація, і чому він не виступає. Бо був проголосований бюджет. І саме ми повинні були подивитися, як підтримати людей, яких сьогодні звільняють, грошима та зарплатнею, — сказала Тетяна Домбровська.

Артем Ільюк додав, що також доречно було б побачити, скільки за цей період було скорочено чиновників управління охорони здоров’я.

— Я хотів запропонувати запросити профільного віце-мера як людину, яка відповідає за це питання. Доречно було б ще побачити, скільки людей було скорочено серед чиновників цього профільного управління нашого, — сказав Артем Ільюк.

В результаті усі члени комісії, присутні на засіданні, підтримали пропозиції викликати Ірину Шамрай і Анатолія Петрова з доповідями на засідання сесії.

Раніше Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.