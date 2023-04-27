Начальник Миколаївської ОВА та депутат міськради Віталій Кім прокоментував ситуацію, пов’язану зі скороченнями у міській лікарні швидкої медичної допомоги та висловив назадоволення тим, як один з його заступників та обласне управління охорони здоров’я проконтролювали цю ситуацію.

Про це голова обласної військової адміністрації сказав під час сесії міськради у четвер, 27 квітня, пишуть «НикВести».

Зокрема, Віталій Кім незадоволений, що посадовці доповідали йому, що у лікарні «все добре», посилаючись на слова головного лікаря.

— Ситуація була на контролі. Я не звинувачую. Це недопрацювання, в тому числі мого заступника та облздоров’я у тому, що стосується цієї реформи. Складне завдання, але треба було працювати. Мало бути реорганізовано два хірургічних відділення (в ЛШМД, — прим.), доповідали, що все добре і таке інше. Але, щоб тут не розвозити кашу по тарілці, можу сказати, що результат на табло: лікарів там втратили, одного чи декількох. Я хочу попросити, що у програмі, яка буде розроблена, такій самій, як про допомогу силовій сфері, тільки медичній, по Миколаєву треба поставити задачу не тільки компенсувати втрачене, але й знайти ще лікарів, які нам потрібні, — сказав Віталій Кім.

Віталій Кім

Очільник ОВА попросив дати завдання міському управлінню охорони здоров’я знайти нових спеціалістів в інших регіонах і способи їх привернути до Миколаєва.

— І тоді це буде робота. А то зараз, як статисти: обґрунтували, чому це сталося. Це нікого не цікавить. Цікавить лише якісна медична допомога для людей. Будь ласка, прорахуйте, скільки лікарів втратили, скільки нам потрібно лікарів, і займіться пошуком лікарів, можливо, за додаткові гроші, які проголосують у майбутній програмі. Я не розумію, чому цієї програми досі не існує, — додав він.

Віталій Кім також повідомив, що створив на обласному рівні комісію, яка перевірить, яким чином впроваджують реформу в закладах медицини, кого скорочують та яких лікарів їм не вистачає.

— Створено комісію на обласному рівні. Будуть перевірені та проаналізовані всі лікарні щодо цього стану. Я невдоволений тим, що мені доповіли одне, а там виконали інше. Будуть перевірені зараз на оптимальний склад, нестачу всі лікарні у той спосіб, який я визначу, — сказав він.

Голова ОВА запросив долучитися до робити комісії бажаючих депутатів міської ради.

Відзначимо, що гуманітарний блок в Миколаївській ОВА курує два заступники — Олександр Трайтлі та Юрій Гранатуров, а управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА очолює Максим Безносенко.

Також відзначимо, що ЛШМД як медзаклад підпорядковується Миколаївській міській раді, тому контроль над її діяльністю також повинні здійснювати міський голова, його заступники, міська рада та міське управління охорони здоров’я.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні. При цьому Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.

Відомо, що питання скорочення штату в лікарні також розгляне профільна комісія міськради. Попередньо – через день після засідання сесії.