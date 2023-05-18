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У середині липня має запрацювати спільне підприємство українського «Укроборонпрому» та німецького збройового концерну Rheinmetall. На першому етапі воно займатиметься технічним обслуговуванням й ремонтом броньованої техніки, переданої Україні.
Про це повідомляється на сайті «Укроборонпрому».
Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки за участі українських й німецьких фахівців.
Виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall «має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України» як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв додав, що попри численні російські ракетні обстріли українська компанія збільшила виготовлення озброєння та військової техніки.
Нагадаємо, у травні Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall заснував з «Укроборонпромом» спільне підприємство з ремонту та виробництва танків.
У середині липня має запрацювати спільне підприємство українського «Укроборонпрому» та німецького збройового концерну Rheinmetall. На першому етапі воно займатиметься технічним обслуговуванням й ремонтом броньованої техніки, переданої Україні.
Про це повідомляється на сайті «Укроборонпрому».
Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки за участі українських й німецьких фахівців.
Виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall «має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України» як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв додав, що попри численні російські ракетні обстріли українська компанія збільшила виготовлення озброєння та військової техніки.
Нагадаємо, у травні Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall заснував з «Укроборонпромом» спільне підприємство з ремонту та виробництва танків.