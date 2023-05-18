У середині липня має запрацювати спільне підприємство українського «Укроборонпрому» та німецького збройового концерну Rheinmetall. На першому етапі воно займатиметься технічним обслуговуванням й ремонтом броньованої техніки, переданої Україні.

Про це повідомляється на сайті «Укроборонпрому».

Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки за участі українських й німецьких фахівців.

Виконавчий директор німецької компанії Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall «має усе, щоб бути цінним і потужним партнером для України» як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв додав, що попри численні російські ракетні обстріли українська компанія збільшила виготовлення озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, у травні Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall заснував з «Укроборонпромом» спільне підприємство з ремонту та виробництва танків.