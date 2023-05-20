Основні роботи з розмінування проводяться у Донецькій, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

— Основні області, де проводиться зараз розмінування, – це Донеччина, Миколаївщина, Харківщина, Херсонська область, – сказав Олександр Хорунжий.

За його словами, на деокупованих територіях спостерігається замінування у лісах, особливо поблизу ворожих позицій. Він наголосив, що ворог встановлює у лісі, траві та непомітних місцях різні типи мін: протипіхотні, протитанкові та розтяжки. Тому Олександр Хорунжий закликав громадян бути обережними.

Нагадаємо, на Миколаївщині через мінування території обстеження потребують 288 тисяч гектарів. До кінця цього року планують очистити 88 тисяч гектарів.

Раніше повідомлялося, що з початку великої війни піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.