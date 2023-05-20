Лише 23,7% українців підтримують ідею голосування на виборах через застосунок «Дія».

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, йдеться у статті ZN.ua «Війна і вибори. Яка перемога важливіша?».

— Недивно, що переважна більшість із них (73,6%) — це молодь від 18 до 39 років. 10,5% є прихильниками електронного голосування, тому що так «можуть проголосувати всі переміщені особи». 4,4%, розмірковуючи на цю тему, згадали про права жителів окупованих територій, яким «Дія» також може дати можливість висловити свою думку, – йдеться в статті.

Водночас майже 50% опитаних дуже сумніваються в такій формі голосування. Зокрема, 20,9% не вірять у прозорість підрахунку результатів виборів, 14,7% вважають, що вибори в «Дії» порушують їхнє конституційне право на таємне голосування. Майже стільки ж опитаних (14,9%) не зареєстровані в додатку – переважно це люди від 50 років.

Опитування проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року. Опитано було 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» завершилося опитування щодо нової назви Південної залізниці. Більшість користувачів проголосували за Харківську залізницю.