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Сьогодні, 22 травня, з 4 до 5 ранку сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Всього вночі сили протиповітряної оборони знищили 20 російських ударних безпілотників і чотири крилаті ракети, повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Атака здійснювалась 16 ракетами різних типів та 20 ударними дронами Shahed-136/131. Загалом ворог випустив:
Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.
Сьогодні, 22 травня, з 4 до 5 ранку сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Всього вночі сили протиповітряної оборони знищили 20 російських ударних безпілотників і чотири крилаті ракети, повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Атака здійснювалась 16 ракетами різних типів та 20 ударними дронами Shahed-136/131. Загалом ворог випустив:
Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.