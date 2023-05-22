Сьогодні, 22 травня, з 4 до 5 ранку сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Всього вночі сили протиповітряної оборони знищили 20 російських ударних безпілотників і чотири крилаті ракети, повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Атака здійснювалась 16 ракетами різних типів та 20 ударними дронами Shahed-136/131. Загалом ворог випустив:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму ;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.