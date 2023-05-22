Жовтневий районний суд Миколаївської області обрав запобіжний захід посадовцям Вознесенської міської ради, яких затримано через підозру у закупівлі за завищеними цінами – їх арештували з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як відомо, підозрювані, діючи за попередньою змовою між собою та зловживаючи службовим становищем, забезпечили проведення виконавчим комітетом Вознесенської міської ради закупівлю транспортних засобів – напівпричепів, без використання електронної системи закупівель «Prozorro» за завищеними цінами.

Внаслідок чого протиправно заволоділи коштами місцевого бюджету Вознесенської міської ради Миколаївської області у розмірі майже 1 млн грн.

Суд визначив розмір застави для посадових осіб міської ради у розмірі 4,8 млн грн и 300 тис грн, підприємиці – понад 2 млн грн.

Крім того, за клопотаннями сторони обвинувачення чиновників відсторонено від займаних посад.

Нагадаємо, серед затриманих — заступник міського голови Вознесенська Андрій Жуков.