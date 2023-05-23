Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що ситуація зі стартом нового навчального року в регіоні не вирішена через питання безпеки дітей.

Про це він сказав під час брифінгу у Media Center Ukraine.

Відповідаючи на питання представників центру, голова ОВА виразив сподівання, що конкретику в даному питанні найближчим часом дадуть Збройні Сили.

«На зараз рішення не прийнято. Ми йдемо програмою розбудови укриттів, щоб ми могли запустити туди людей. На зараз ситуація не до кінця вирішена, ми працюємо над цим питанням», - сказав він.

Окрім того, Віталій Кім додав, що в області пошкоджено близько половини навчальних закладів. Деякі з них відновлюються силами та коштами місцевих територіальних громад.