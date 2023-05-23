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В ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Всього вночі 23 травня на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» та два розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР» за минулу добу 22 травня, повідомили Повітряні сили ЗС України.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 22 травня сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
В ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Всього вночі 23 травня на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» та два розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР» за минулу добу 22 травня, повідомили Повітряні сили ЗС України.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 22 травня сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.