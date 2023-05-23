Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що не підтримує та вважає неправильними спроби заморозити російсько-українську війну.

Про це він сказав під час виступу в Палаті громад, цитує Independent.

Так, Сунак відповідав на питання колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбін, який виступає за припинення вогню. Прем'єр-міністр наголосив, що тимчасове припинення бойових дій не буде «справедливим та міцним миром» для України.

«Росія здійснила незаконне та нічим не спровоковане вторгнення. Вона скоїла мерзенні воєнні злочини, і правильна і єдина відповідь на це для росії — вивести свої війська з України. Всі плани, що маскуються під мирні плани, які насправді є спробами просто заморозити конфлікт там, де він є, абсолютно невірні», — вважає Сунак.

Нагадаємо, до того, в Офісі Президента допустили можливість переговорів з Росією щодо Криму у разі виходу українських військ до адмінкордону. Таким переговорам, за словами радника, має передувати досягнення «стратегічних цілей на полі бою» та вихід української армії на адміністративний кордон з Кримом.

Водночас у тимчасово окупованому Криму росіяни залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд. До інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю