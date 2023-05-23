Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Корпусу морської піхоти. Для цього формують нові бригади морських піхотинців.

Про це він заявив під час заходів до Дня морської піхоти.

«Сьогодні маю честь оголосити, що ухвалено рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти — створити Корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку цього важливого, міцного роду військ», — пояснив Зеленський.

Він нагадав, що морська піхота брала участь у боях за Маріуполь, Авдіївку і Волноваху, тримала оборону Миколаєва, продовжує прикривати Одесу та захищати Херсонщину. Також піхотинці були залучені в операцію зі звільнення острова Зміїний.

Жодних інших деталей Зеленський не розповів. Наразі морська піхота входить до складу Військово-морських сил України, але в разі виділення окремого Корпусу, імовірно, стане окремим родом військ у складі Збройних сил України на рівні із Сухопутними військами, Військово-повітряними та Військово-морськими силами, Десантно-штурмовими військами, Силами тероборони, Силами спеціальних операцій та іншими.

Корпус морської піхоти існує в армії США і вважається одним з найбоєздатніших американських підрозділів. Зазвичай морпіхів використовують як сили швидко реагування. Оскільки США розташовані на окремому материку і воюють зазвичай на інших материках, саме морська піхота однією з перших вступає в бій, щоб захопити плацдарми на берегах для висадки інших військ. Також морська піхота залучена до охорони президента США.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати військових із Днем морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.