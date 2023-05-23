Вища рада правосуддя звільнила з посади голову Заводського районного суду Миколаєва Жанну Павлову.

Таке рішення прийнято на на засіданні Вищої ради правосуддя 23 травня, повідомляє пресслужба органу.

Окрім Павлової, за рішенням ВРП були звільнені ще шість суддів, з них одна суддя Верховного Суду, двоє – судді апеляційних судів, у різних регіонах. Звільнення відбувалося за загальними обставинами у зв’язку з поданими заявами про бажання звільнитися.

Також Вища рада правосуддя ухвалила заяву В’ячеслава Маринича про звільнення з посади судді Верховного Суду у відставку залишити без розгляду.

Нагадаємо, Жанна Павлова була обрана головою Заводського суду Миколаєва 30 березня.