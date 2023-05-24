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Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt сказав заступник начальника розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, цитує «Укрінформ».
Журналіст запитав у Скібіцького, які в них стосунки з пригожиним, на що той відповів: «Ми намагаємося його вбити».
«Наш пріоритет — знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати», — пояснив посадовець.
Він зазначив, що головною ціллю розвідки Міноборони є Путін, адже саме він координує й ухвалює рішення.
«Він помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, може, він також боїться бути вбитим своїми», — уточнив Скібіцький.
Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки ракет зараз виробляє Росія
Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt сказав заступник начальника розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, цитує «Укрінформ».
Журналіст запитав у Скібіцького, які в них стосунки з пригожиним, на що той відповів: «Ми намагаємося його вбити».
«Наш пріоритет — знищити командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати», — пояснив посадовець.
Він зазначив, що головною ціллю розвідки Міноборони є Путін, адже саме він координує й ухвалює рішення.
«Він помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, може, він також боїться бути вбитим своїми», — уточнив Скібіцький.
Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки ракет зараз виробляє Росія