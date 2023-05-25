Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд, за шість днів до 4-их роковин, оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова.

Про це повідомляє «Суспільне».

Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі, тому Приходько проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.

Крім того, згідно з рішенням суду, з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень. Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила — 800 тисяч гривень, бабусі — 200 тис. грн.

Родина хлопчика та їхні представники просили стягнути із поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька по 15 мільйонів грн з кожного.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Володимира Петровця звинувачували у 4 епізодах:

збереженні зброї та набоїв у будинку;

зберіганні набоїв в авто;

хуліганстві;

користуванні підробними документами на авто.

За зберігання набоїв в будинку Петровця засудили до 4 років і замінили на випробувальний термін у 2 роки. За зберігання патронів в машині та хуліганстві виправдали. А за підробні документи — суд закрив розгляд у цій частині через те, що спливли строки давності.

Ще двох фігурантів справи — Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

Засуджений Приходько у коментарі Суспільному заявив, що вирок несправедливий: «Бо відсидіти мають всі».

Прокурор Максим Дергачов зазначив, сторона обвинувачення подаватиме апеляції на вироки і відстоюватиме свою початкову позицію.

— Наша позиція незмінна. В сукупності ми просили для Приходька 7 років позбавлення волі, Щодо Володимира Петровця і Кривошея — по шість років, щодо Петровця Станіслава — чотири роки зі звільненням від відбування покарання з випробуванням, — сказав він.

Адвокат Приходька також оскаржуватиме вирок суду.

Нагадаємо, голова Державного бюро розслідувань Роман Труба під час засідання правоохоронного комітету Верховної Ради заявив, що ГБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.