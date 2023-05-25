Міністри оборони Росії Сєргєй Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін підписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь.

Міністри зустрілися у Мінську і обговорили «військово-політичну обстановку» та питання військово-технічного співробітництва.

Зазначається, що під час зустрічі Шойгу і Хрєнін підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території Білорусі.

— Це буде дієвою відповіддю на агресивну політику недружніх нам країн і, сподіваємося, змусить їхнє керівництво задуматися про неприпустимість подальшої ескалації обстановки в регіоні, — сказав Хрєнін.

Раніше повідомлялося, що речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби Росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.