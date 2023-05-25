Міністри оборони Росії Сєргєй Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін підписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь.
Міністри зустрілися у Мінську і обговорили «військово-політичну обстановку» та питання військово-технічного співробітництва.
Зазначається, що під час зустрічі Шойгу і Хрєнін підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території Білорусі.
— Це буде дієвою відповіддю на агресивну політику недружніх нам країн і, сподіваємося, змусить їхнє керівництво задуматися про неприпустимість подальшої ескалації обстановки в регіоні, — сказав Хрєнін.
Раніше повідомлялося, що речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби Росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.
Міністри оборони Росії Сєргєй Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін підписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь.
Міністри зустрілися у Мінську і обговорили «військово-політичну обстановку» та питання військово-технічного співробітництва.
Зазначається, що під час зустрічі Шойгу і Хрєнін підписали документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території Білорусі.
— Це буде дієвою відповіддю на агресивну політику недружніх нам країн і, сподіваємося, змусить їхнє керівництво задуматися про неприпустимість подальшої ескалації обстановки в регіоні, — сказав Хрєнін.
Раніше повідомлялося, що речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби Росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.