Школи Миколаєва, які закрилися для учнів з початком повномасштабного вторгнення, активно готуються до нового навчального року. Проте відчинитися зможуть ті, де будуть облаштовані укриття. Більшість шкіл потребують ремонту укриттів та облаштування їх меблями.

Нардеп Олександр Гайду зустрівся з колективами шкіл №11, 46 та 56 Інгульського району та проінспектував стан укриттів, про це він повідомив в Facebook.

— Сьогодні ми активно працюємо над залученням міжнародних партнерів та благодійників, аби пришвидшити процес ремонту укриттів у школах Миколаєва. Адже місто не може покрити потреби на облаштування усіх навчальних закладів, — зазначив Олександр Гайду.

В школі №11, зокрема, є укриття, яке може вмістити до 300 людей. Це втричі менше, ніж учнів у школі, не рахуючи персоналу.

Однак, за словами директора Олександра Горобця, аби діти сіли за парти, педколектив розглядає різні формати навчання, в тому числі змішані.

— Ми бачимо, що більшість батьків готові вести дітей до школи. Педагогічний колектив майже увесь на місці. Питання лише в облаштуванні укриття. Сподіваємось, що відкриємось з 1 вересня , - повідомив Олександр Горобець, подякувавши Олександру Гайду за увагу до навчального закладу та вирішення проблем.

За словами Олександра Гайду, в місто з кожним днем повертається все більше родин з дітьми, тому важливо вирішити проблему з відкриттям шкіл якомога швидше та системніше. Це питання - не лише конкретних шкіл та родин, а й подальшого майбутнього для Миколаєва.

— Якщо школи не почнуть відкриватися, людям буде важче прийняти рішення про повернення додому і облаштування життя у місті. Саме тому представники усіх гілок влади разом з міжнародними партнерами мають об'єднатися, щоб забезпечити дітям якісне очне навчання у школах, — підкреслив нардеп.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Олександр Гайду стабільно підтримує навчальні заклади Миколаєва. Так, до початку повномасштабного вторгнення його команді вдалося залучити кошти на закупівлю інтерактивного обладнання для 8 навчальних закладів Миколаєва, в тому числі школи №11.