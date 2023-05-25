Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.
Відповідний указ №298/2023 опублікований на сайті глави держави.
— Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України, — ідеться в документі.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.
Відповідний указ №298/2023 опублікований на сайті глави держави.
— Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України, — ідеться в документі.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.