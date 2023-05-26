Впродовж 25 травня російські військові пʼять разів обстрілювали з артилерії Очаків, що на Миколаївщині. Зокрема, ворог завдавав ударів о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок чого відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає.
Водночас ворог завдав ударів ще по трьом громадам:
Нагадаємо, в ніч проти 25 травня сили протиповітряної оборони півдня знищили 3 ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136» над Миколаївщиною.
Впродовж 25 травня російські військові пʼять разів обстрілювали з артилерії Очаків, що на Миколаївщині. Зокрема, ворог завдавав ударів о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок чого відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає.
Водночас ворог завдав ударів ще по трьом громадам:
Нагадаємо, в ніч проти 25 травня сили протиповітряної оборони півдня знищили 3 ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136» над Миколаївщиною.