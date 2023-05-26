Впродовж 25 травня російські військові пʼять разів обстрілювали з артилерії Очаків, що на Миколаївщині. Зокрема, ворог завдавав ударів о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок чого відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає.

Водночас ворог завдав ударів ще по трьом громадам:

Куцурубську громаду окупанти обстріляли 25 травня о 14:09 ворог. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Акваторію Очаківської громади росіяни обстріляли о 20:03 25 травня та о 05:00 26 травня. Постраждалих немає.

Первомайську громаду ворог обстріляв о 01:00 26 травня Влучання зафіксовані за межами населеного пункту громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч проти 25 травня сили протиповітряної оборони півдня знищили 3 ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136» над Миколаївщиною.