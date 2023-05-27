Російській окупаційні війська двічі впродовж минулої доби, 26 травня, обстріляли території Очаківської громади.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

О 12:52 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків. Зазначається, що постраждалих немає.

О 15:02 під ворожими обстрілами була акваторія Очаківської громади. Також постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники потіснили російських окупантів на Кінбурнській косі. Саме звідти окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади області.