Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк здобула «срібло» командного чемпіонату Європи серед молоді. 26 травня у столиці Угорщини були розіграні командні нагороди чемпіонату Європи з фехтування U-23.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк разом з Ольгою Сопіт, Крістіною Петровою та Дарією Миронюк зійшли на другу сходинку п’єдесталу пошани.

Срібло, яке вибороли українські рапіристки у Будапешті, стало першою командною нагородою у цьому виді зброї для України в історії молодіжного чемпіонату Європи.

Українки розпочала свій турнірний шлях поєдинком 1/4 проти Польщі – 43:40. У драматичному півфіналі рапіристки здолали збірну Румунії – 41:40.

У фіналі наша збірна поступилася збірній Франції – 28:45.