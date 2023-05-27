В суботу, 27 травня, Миколаїв отримав шість автомобілів для міських комунальних служб та більше 5 кілометрів труб різного діаметру для покращення роботи водопроводу, пошкодженого ворожими обстрілами.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Автівки та труби в якості гуманітарної допомоги передала ГО ANTS за фінансової підтримки Тайваню.

Всю техніку до Миколаєва доставили очільниця АНТС Ганна Гопко та виконавчий директор АНТС Василь Сегін.

Нагадаємо, в рамках договору про співпрацю з Данією Миколаїв отримав 6 одиниць техніки для міських комунальних підприємств.