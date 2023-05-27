У Миколаєві патрульні відсторонили від керування автомобілем п’яного водія.

Про інцидент повідомила пресслужба патрульної поліції.

Близько 02:00 патрульні зупинили автомобіль Daewoo Lanos на проспекті Центральному за порушення правил дорожнього руху.

Інспектори одразу помітили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, на що водій погодився. Результат тесту становив 2.54 проміле, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

Тож поліцейські склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили його від керування.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 травня, у Первомайську 31-річний водій автомобіля «Nissan Primera» зіткнувся із деревом. В результаті зіткнення чоловік загинув.