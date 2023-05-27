Журналісти «5 каналу» в якості експерименту пройшли державну верифікацію з неіснуючим дипломом моряка, задля перевірки прийнятої урядом постанови 1499.

Розслідування опубліковано на YouTube-каналі.

Наприкінці березня адміністрація судноплавства презентувала сайт для верифікації документів моряків, за допомогою якого в онлайн-режимі можна було б підтвердити легальність професійних паперів моряків.

Голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко запевняв, що сервіс «обманути» неможливо. Проте журналістам вдалось зареєструвати через сайт фейковий диплом на ім’я Олега Морозова.

Одразу після виходу розслідування в адміністрації судноплавства видалили з особистого кабінету «моряка» підтвердження кваліфікації, не врахувавши, що запити дублюються електронними листами на пошту.

При цьому, якщо дивитись на час відхилення в особистому кабінеті та пошті, які відрізняються майже на годину, можна дійти до висновку, що адміністрація проводить незаконні маніпуляції з державним сайтом.

«Ми не можемо когось конкретно звинувачувати, для цього є компетентні органи. І наскільки нам відомо, вони вже розбираються в ситуації після першого етапу експерименту. Інакше як пострілом собі у ногу назвати такі дії я не можу. Справа ж не лише в бажанні замісти сліди своєї некомпетентності та некваліфікованності. Одним експериментом ми викрили два важливих моменти. Обманути державний сайт – справа не дуже важка. Адміністрація судноплавства дозволяє собі маніпулювати на державному сайті, як їй заманеться», - каже автор розслідування.

Журналісти підкреслюють, що через дії посадовців адміністрації, які «бавляться» з державним ресурсом, можуть зашкодити не одному професійному моряку.

Як стверджує адвокат Сергій Руденко, сама постанова містить низку істотних недоліків.

«Мають місце порушення ЗУ «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності» та регламенту прийняття нормативно-правових актів. Прийняття постанови із негативним висновком антикорупційної експертизи НАЗК, який не враховано у постанові. Покладення на адміністрацію повноважень, що не передбачені законом, Відсутність необхідності виконання зобов’язань України за Конвенцією ПДНВ та приведення національного законодавства у відповідність до вимог цієї Конвенції, оскільки ще на початку 2020 року ІМО визнало повне виконання України за Конвенцією ПДНВ . На разі крюїнгові компанії та моряки готують адміністративні позови щодо усунення перешкод у верифікації документів моряків», - каже адвокат.

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року повідомлялось, що Україна може потрапити до «чорного списку» Міжнародної морської організації (IMO) через те, що їхні робочі документи не будуть визнані державами, під прапорами яких працюють українські моряки. Це пов'язано із рішенням Кабінету Міністрів щодо дипломування моряків.