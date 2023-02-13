Украина может попасть в «черный список» Международной морской организации (IMO) из-за того, что их рабочие документы будут не признаны государствами, под флагами которых работают украинские моряки. Это связано с решением Кабинета Министров о дипломировании моряков.

Об этом рассказал эксперт Аналитического центра «Левиафан» Николай Мельник, пишет сайт «Пора говорить».

30 декабря 2022 года Кабмин принял Постановление 1499 «Некоторые вопросы присвоения званий лицам командного состава морских судов», благодаря которому судя по официальным разъяснениям, чиновники стремятся довести обучение и дипломирование моряков до Международных (включая европейских) стандартов. На бумаге звучит красиво, но это «стремление», как утверждают эксперты, приведет к тому, что после очередного международного аудита Украине светит «чёрный список».

Николай Мельник рассказал, что Международный стандарт диплома (Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ) не предусматривает никаких званий членов экипажа морского судна, а предусматривает только должности, на которых моряки имеют право работать на судах.

— Что мы видим в новой резолюции? Звания не отменяются, они просто меняются. Так, это не приблизило нас к международным стандартам, но заставило моряков менять документы на документы нового образца. То есть снова моряков на ровном месте разводят на бабки, - говорит Николай Мельник.

По его словам, постановление безосновательно ограничило права некоторых моряков, а именно: штурман, который получил свой рабочий диплом до 2023 года (до даты вступления в силу Постановления КМУ 1499), который давал ему право работать на судах без ограничения по району плавания и валовой вместимости судна, теперь согласно этому Постановлению (приложение 5) может поменять свой диплом на новый диплом штурмана с ограничением «в прибрежном плавании на судах валовой вместимостью до 500».

— То ли это ошибка в Постановлении, то ли стремление заставить моряков повторно доказывать свою профессию не знаю, но там тоже баблом попахивает, - говорит эксперт.

Согласно новому Постановлению оценка компетентности моряков проводится с использованием системы компьютерного тестирования Crew Evaluation System (CES), которая не принадлежит Норвегии.

— Тестирование CES не признано международной морской организацией (ИМО) как система оценки знаний моряков для получения рабочих документов, - комментирует Николай Мельник.

Кроме того, согласно новому Постановлению документы об образовании, выданные до 2000 года, не подтверждаются через электронные реестры или архивы образовательных учреждений.

— То есть на фоне этого появятся разные так называемые «дельцы», «агенты», или «решалы», которые будут предлагать поддельные документы о высшем образовании с датой выдачи до 2000 года, а благодаря этому Постановлению такие поддельные документы будут проверяться только визуально и приниматься как действительные. Это также основная причина того, что после очередного международного аудита системы дипломов моряков мы попадем в так называемый «черный список», - отметил эксперт.

Больше двух лет назад тогдашний министр инфраструктуры Криклий успокоил моряков заявлением, что дескать «черного списка» Международной морской организации (International maritime organization, IMO) нет. Фигурально, действительно нет, отмечает издание. Но есть Комитет по безопасности на море IMO, который может дать негативную оценку ситуации, что автоматически приведет к непризнанию квалификационных документов украинских моряков иностранными государствами. Все!

— Заберите у реформаторов загранпаспорта. Чтобы они могли наслаждаться результатами своих реформ, - резюмировал Николай Мельник.