Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім хотів перевести адміністрацію в історичну будівлю Адміралтейства, попередньо зробивши там ремонт.

Однак після ракетного удару РФ по будівлі її подальша доля невідома, розповів голова ОВА під час пресконференції.

— Я хотів попросити цей об’єкт для обласної державної адміністрації. Було погодження від «Укроборонпрому», Юрія Гусєва (директор концерну, — прим.), дякуємо за це, віддати нам будівлю в оренду за гривню. Щоб ми могли провести ремонт і там тимчасово облаштувати ОДА. Я сам хотів його відновити, щоб будівлю ніхто не розвалив, але приліт сплутав карти. Тепер немає можливості відновлювати, має бути повна реконструкція. Реконструкція об’єкта, який в оренді за гривню, є проблематичною, — сказав голова ОВА.

Віталій Кім не вважає, що росіяни могли дізнатися про такі плани та вдарити по будівлі через це. За його словами, було випущено три ракети по іншому об’єкту, однак РФ схибила та поцілила поруч.

Наслідки удару по будівлі

Нагадаємо, удар стався в ніч на 27 квітня. Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

«НикВести» опублікували фоторепортаж з місць прильотів.