Депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Віталій Кім, який є також головою ОВА, розкритикував непідготовленість міста до роботи на сесіях і закритість від ЗМІ.

Про це Віталій Кім сказав під час брифінгу з журналістами, пишуть «НикВести».

Віталій Кім стверджує, що зараз не той час щоденних обстрілів Миколаєва, коли депутати не дивлячись, голосували за рішення тільки через ситуацію, що склалась. Влада міста має поступово налагоджувати колишній принцип роботи з детальним обговоренням питань під час депутатських комісій та сесій міськради, аби у всіх було розуміння, для чого приймаються відповідні рішення.

«Ми працюємо в співпраці, але рівень підготовки на сесії був поганий. Тому що ніхто не розуміє, що, де і навіщо приймається, скажемо так. Це вже не та сесія, що була минулого року під щоденними обстрілами, коли приймались термінові речі. Зараз більш-менш має переходити назад спілкування до обговорення на комісіях з депутатами по напрямкам і з медіа. Всі повинні все розуміти, хоч і військовий стан. Зараз вже це питання не є супер секретним. Це моя позиція. Якщо місто буде готувати таким чином, будемо якось…», - сказав він.

Нагадаємо, що завтра, 30 травня, о 10:00 має пройти чергова сесія Миколаївської міської ради. За інформацією «НикВести», депутати знову отримали проєкти рішень лише за день до її проведення.

Як відомо, 11 квітня засідання сесії Миколаївської міської ради зірвали девʼять зареєстрованих до участі депутатів, котрі не голосували питання порядку денного. Це спричинило дискусію стосовно необхідності розпуску міськради. Серед них, зокрема депутати від партії «Слуга народу» Віталій Кім та Раміль Агабеков, а також позафракційні депутати: Олег Афанасьєв, Олександр Ковтун, Андрій Кучеренко, Марина Мазанко, Олександр Мєдвєдєв, Єлизавета Тріщанович, Артем Хачатуров.

Тоді Віталій Кім запропонував розпустити міськраду Миколаєва.

Пізніше секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько виступив з критикою в бік депутатів міської ради, які своєю неявкою або неголосуваннями зривають засідання сесії.