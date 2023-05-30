У тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області окупанти здійснюють масові рейди – шукають місцевих мешканців, які співпрацюють із Силами оборони України.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

— Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області, — йдеться у повідомленні.

Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином, росіяни намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Нагадаємо, що в окупованому Скадовську росіяни повісили на вулиці 56-річну медсестру Тетяну Мудренко за слова «Скадовськ — це Україна».