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В оккупированном Скадовске россияне повесили на улице 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко за слова «Скадовск - это Украина».
Об этом пишет Бабель со ссылкой на информацию Financial Times.
По словам сестры погибшей Натальи Черной, 15 октября ей позвонила по телефону женщина и сообщила, что оккупанты публично казнили Татьяну на улице.
– Она мне сказала, что Таню повесили. Ей что-то вылили в рот, а потом повесили перед зданием суда, – рассказала она журналистам.
Женщина позвонила по телефону в местный морг, чтобы подтвердить смерть сестры, но сотрудники отказались с ней говорить. Но наконец Натали направили свидетельство о смерти, где причиной указана «механическая асфиксия».
По данным свидетелей, Татьяна Мудренко неоднократно критиковала российских оккупантов и посещала проукраинские митинги в Скадовске. Последний инцидент перед ее смертью произошел в начале октября. Тогда Татьяна ругала украинских правоохранителей, которые перешли на сторону россиян, и восклицала «Скадовск – это Украина!». После этого полицейские-коллаборанты похитили Мудренко и ее мужа Анатолия Орехова из дома. Соседи рассказали, что оккупанты также забрали автомобиль и велосипеды супругов.
По словам соседей, россияне освободили Орехова из плена и разрешили похоронить тело жены. У него была сломана рука, на теле можно было увидеть другие следы побоев. Затем мужчина снова исчез, и с тех пор его никто не видел.
В Financial Times отмечают, что некоторые детали угона и смерти Татьяны Мудренко не удалось проверить независимо, поскольку эти события происходили в зонах, недоступных для западных журналистов. Но журналисты видели свидетельство о смерти Татьяны, а также слышали свидетельства местных и свидетелей, подтверждающих рассказ Натальи Черной.
Напомним, в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженными силами Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.
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В оккупированном Скадовске россияне повесили на улице 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко за слова «Скадовск - это Украина».
Об этом пишет Бабель со ссылкой на информацию Financial Times.
По словам сестры погибшей Натальи Черной, 15 октября ей позвонила по телефону женщина и сообщила, что оккупанты публично казнили Татьяну на улице.
– Она мне сказала, что Таню повесили. Ей что-то вылили в рот, а потом повесили перед зданием суда, – рассказала она журналистам.
Женщина позвонила по телефону в местный морг, чтобы подтвердить смерть сестры, но сотрудники отказались с ней говорить. Но наконец Натали направили свидетельство о смерти, где причиной указана «механическая асфиксия».
По данным свидетелей, Татьяна Мудренко неоднократно критиковала российских оккупантов и посещала проукраинские митинги в Скадовске. Последний инцидент перед ее смертью произошел в начале октября. Тогда Татьяна ругала украинских правоохранителей, которые перешли на сторону россиян, и восклицала «Скадовск – это Украина!». После этого полицейские-коллаборанты похитили Мудренко и ее мужа Анатолия Орехова из дома. Соседи рассказали, что оккупанты также забрали автомобиль и велосипеды супругов.
По словам соседей, россияне освободили Орехова из плена и разрешили похоронить тело жены. У него была сломана рука, на теле можно было увидеть другие следы побоев. Затем мужчина снова исчез, и с тех пор его никто не видел.
В Financial Times отмечают, что некоторые детали угона и смерти Татьяны Мудренко не удалось проверить независимо, поскольку эти события происходили в зонах, недоступных для западных журналистов. Но журналисты видели свидетельство о смерти Татьяны, а также слышали свидетельства местных и свидетелей, подтверждающих рассказ Натальи Черной.
Напомним, в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженными силами Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.