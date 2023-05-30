Генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко заявив, що найближчим часом імовірно буде прийнято рішення про підняття тарифу на водопостачання в Миколаєві.

Про це він розповів в програмі «Радіодень» на Суспільне Миколаїв, повідомляє кореспондент «НикВести».

Як відомо, національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запропонувала збільшити вдвічі тариф на електроенергію для населення.

— Ми сто відсотків не можимо працювати автономно, ми залежимо від всіх зовнішніх факторів, це і електроенергія, і мінімальна заробітна платня, вартість пально-мастильних матеріалів, вартість обладнання, вартість для ремонту тих самих труб і таке інше. І питання підняття тарифу зараз розглядається, підраховується, але рішення буде прийматися трохи згодом, я думаю десь місяць-два, прийматиметься рішення, щодо зміцни тарифу, — повідомив Борис Дуденко.

Нагадаємо, російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода в кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Також через солону воду в Миколаєві руйнується канализація.

Нагадаємо, Миколаїв в лідерах по Україні за борги водоканалу.

Раніше повідомлялось, що Миколаїв щомісяця витрачає з бюджету 25 мільойнів гривень, щоб не піднімати тарифи на воду.