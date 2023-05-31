Італійська компанія «One Works» залучила до створення майстер-плану Миколаєва Міланський технічний університет (Politecnico di Milano). Він розроблятиме стратегію економічної діяльності міста по завершенню війни.

Про це в програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ» розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Як відомо, Миколаїв став другим містом в Україні, яке в співпраці з Європейською економічною комісією при ООН (UNECE) займається плануванням майбутньої відбудови міста. З Миколаєвом працює італійська архітектурна компанія «One Works».

Документ, який розробляють спеціалісти, називається майстер-план – це поєднання генерального плану та стратегії розвитку міста. За словами мера Олександра Сєнкевича, майстер-план частково послужить для майбутнього генплану Миколаєва.

«Це не генплан, тому що генплан регулює містобудівну діяльність, а майстер-план дещо більше. Це поєднання генерального плану та стратегії розвитку міста. Тобто це два документи в одному. Фактично частина створеного майстер-плану буде технічним завданням для затвердження генплану міста. Окремо розробляються пілотні проекти. Там є напрямки: житлове будівництво, зелені зони, індустріальні парки і, власне, економіка міста», - каже Олександр Сєнкевич.

Важливим етапом є відновлення економічного підґрунтя в житті післявоєнного Миколаєва. Для вирішення цього питання компанія «One Works» залучила найвідоміший в Італії університет Politecnico di Milano. Готовий проект буде представлений на ознайомлення для посольства Данії, депутатів міськради Миколаєва та жителів міста.

«Компанія залучила до майстер-плану найвідоміший технічний університет Італії Politecnico di Milano, який буде займатись питанням економічного підґрунтя – яким чином місто буде заробляти на життя після війни. Сьогодні йде другий етап. Найближчим часом пройде зустріч з усіма, хто приймає рішення в цьому напрямку. Ми будемо готувати презентацію для посольства Данії, щоб вони бачили, яка робота проводиться, тому що для розробки ще потрібні додаткові ресурси. Окрім того, для цього проекту Данія залучила свою консультаційну компанію спеціалістів «COWI», які будуть займатись питанням теплопостачання, водопостачання, енергозбереження, організації сміття і всім, що знаходиться під землею. Після цієї роботи ми представимо проєкт також для депутатів міськради і для містян , які зможуть бачити, на якому етапі зараз розробка. Пілотність цього проєкту є плюсом, тому що ця робота стає прикладом для всіх інших міст, які після будуть брати з нас приклад, і робити те саме», - розповів мер.

Мер також додав, що над документами активно працюють, аби не затягувати його створення після війни, витрачаючи на це час.

Нагадаємо, Олександр Сєнкевич розказав, що над новим генеральним планом для міста працюють іноземні архітектори тому, що це досвічені архітектори, які мають досвід подібних розробок. Пояснюючи рішення залучити іноземних фахівців до розробки нового генерального плану та стратегії міста Миколаєва, міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що він хотів, щоб цим займалися «люди зі смаком», які запропонують нові рішення та реальні зміни для Миколаєва.

При цьому, головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал розповів, що архітектори італійської компанії «One Works» насправді займаються не створенням нового генерального плану Миколаєва, а готують «завдання на розробку», якою займеться київський проектний державний інститут «Діпромісто».

Крім того, в статті «НикВести» «Шанс на відновлення: Чому Миколаїв у розпал війни почав роботу над генпланом» стало відомо, що італійські архітектори компанії «One Works» розглядають кілька варіантів для реалізації пілотного проекту «Зелені легені міста», мета якого — розвиток зелених зон міста Миколаєва.