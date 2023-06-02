Жителю Миколаєва, який нещодавно цілеспрямовано пошкодив обладнання в середині зупинки-укриття на вулиці Соборній, виписали адміністративний протокол.

Про це під час брифінгу розповів директор «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

«Нещодавно одна людина збила камеру. Ми написали заяву до поліції, її вже знайшли та виписали адміністративний протокол. Але все одно ми будемо відновлювати все це. Сам монітор є антивандальним, підтримує значне навантаження, думаю, що ви самі бачили», - сказав він.

Нагадаємо, що тоді вандал пошкодив не лише камеру спостереження, але й монтажну електрошафу та металорукав.