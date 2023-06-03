Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зараз готова до контрнаступу.

Про це він заявив в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal.

— Я вважаю, що сьогодні ми вже готові це робити, — сказав він.

Глава держави додав, що «незважаючи на те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, чекати ще місяці не можна».

Він зазначив, що Росія має перевагу в повітрі, а відсутність захисту від авіації ворога означає, що «може загинути багато солдатів під час контрнаступу».

— Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо, — сказав президент.

Зеленський також зазначив, що Україні потрібні додаткові комплекси Patriot для захисту населення, так і воїнів на передовій.

Нагадаємо, що на початку травня Зеленський заявляв, що Україні для початку контрнаступу потрібно більше часу на підготовку. Очікується постачання обіцяної військової допомоги.