Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зараз готова до контрнаступу.
Про це він заявив в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal.
— Я вважаю, що сьогодні ми вже готові це робити, — сказав він.
Глава держави додав, що «незважаючи на те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, чекати ще місяці не можна».
Він зазначив, що Росія має перевагу в повітрі, а відсутність захисту від авіації ворога означає, що «може загинути багато солдатів під час контрнаступу».
— Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо, — сказав президент.
Зеленський також зазначив, що Україні потрібні додаткові комплекси Patriot для захисту населення, так і воїнів на передовій.
Нагадаємо, що на початку травня Зеленський заявляв, що Україні для початку контрнаступу потрібно більше часу на підготовку. Очікується постачання обіцяної військової допомоги.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зараз готова до контрнаступу.
Про це він заявив в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal.
— Я вважаю, що сьогодні ми вже готові це робити, — сказав він.
Глава держави додав, що «незважаючи на те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, чекати ще місяці не можна».
Він зазначив, що Росія має перевагу в повітрі, а відсутність захисту від авіації ворога означає, що «може загинути багато солдатів під час контрнаступу».
— Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо, — сказав президент.
Зеленський також зазначив, що Україні потрібні додаткові комплекси Patriot для захисту населення, так і воїнів на передовій.
Нагадаємо, що на початку травня Зеленський заявляв, що Україні для початку контрнаступу потрібно більше часу на підготовку. Очікується постачання обіцяної військової допомоги.