За інформацією ЦНС, в пошуках підпілля співробітники ФСБ РФ обшукують приватні будинки та перевіряють документи місцевих. Також зазначається, що під час цих дій в населенних пунктах вимикають мобільний зв'язок.

«У разі відсутності «паспорта рф» окупанти погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб даний «документ» не буде оформлено», - зазначають в ЦНС.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Скадовському районі окупанти здійснюють масові рейди – шукають місцевих мешканців, які співпрацюють із Силами оборони України.