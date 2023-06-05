На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, в пошуках підпілля співробітники ФСБ РФ обшукують приватні будинки та перевіряють документи місцевих. Також зазначається, що під час цих дій в населенних пунктах вимикають мобільний зв'язок.
«У разі відсутності «паспорта рф» окупанти погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб даний «документ» не буде оформлено», - зазначають в ЦНС.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому Скадовському районі окупанти здійснюють масові рейди – шукають місцевих мешканців, які співпрацюють із Силами оборони України.
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, в пошуках підпілля співробітники ФСБ РФ обшукують приватні будинки та перевіряють документи місцевих. Також зазначається, що під час цих дій в населенних пунктах вимикають мобільний зв'язок.
«У разі відсутності «паспорта рф» окупанти погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб даний «документ» не буде оформлено», - зазначають в ЦНС.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому Скадовському районі окупанти здійснюють масові рейди – шукають місцевих мешканців, які співпрацюють із Силами оборони України.