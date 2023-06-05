Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні винищувачі F-16 «не змінять гру цього літа» на тлі очікуваного контрнаступу. Але Україна готова буде їх розмістити восени-взимку цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю японському NHK.

Міністр пояснив, що потрібен час для тренування українських пілотів, які організовуються спільно з партнерами. А також потрібно навчання для інженерів, технічних працівників. За його словами, Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.

Резніков відмовився в інтерв'ю відповідати на запитання, чи Україна вже розпочала «формувальні операції» для підготовки контрнаступу, які передбачають атаки на склади озброєння та інші матеріально-технічні бази противника. Він зазначив, що йому як міністру оборони було б дивно говорити про формування операцій, тому що це повинні обговорювати генерали.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна сформувала перший список пілотів, які поїдуть тренуватися на американських винищувачах F-16. Їх відправлятимуть хвилями, на ротаційній основі. Наприкінці травня він казав, що вже є передові групи, що виїхали до країн Європи, які можуть надати майданчики для навчання.