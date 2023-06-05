Сьогодні, 5 червня, у центральну частину Миколаєва вода подаватися не буде.

Про це повідомляють у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Бригадам підприємства потрібен час, щоб зробити ремонт мереж по вулиці Чкалова. Орієнтовно роботи планують завершити о 20:00 6 червня.

«Вже розкопали кілька метрів, щоб дістатися самої труби. Поблизу місця робіт встановлено опору лінії електропередач, яка в будь-який момент може обвалитися. Тож довелося за допомогою фахівців АТ «Миколаївобленерго» та КП «Миколаївелектротранс» її демонтувати», - пишуть в пресслужбі.

Нагадаємо, що в неділю сталася аварія на водогоні діаметром 1 000 мм, довелося припинити подачу воду в значну частину будинків, що розташовані в Центральному та Заводському районах міста.