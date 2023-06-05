У польовий шпиталь в Луганській області було доправлено 20 вантажівок з пораненими окупантами.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
«Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцять вантажівок поранених окупантів», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у цьому шпиталі вже проходять лікування близько двох сотень російських військових.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.
У польовий шпиталь в Луганській області було доправлено 20 вантажівок з пораненими окупантами.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
«Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцять вантажівок поранених окупантів», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у цьому шпиталі вже проходять лікування близько двох сотень російських військових.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.