У польовий шпиталь в Луганській області було доправлено 20 вантажівок з пораненими окупантами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцять вантажівок поранених окупантів», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у цьому шпиталі вже проходять лікування близько двох сотень російських військових.