У вівторок, 6 червня, відновила діяльність Снігурівська виправна колонія №5 Миколаївської області, яка зазнала численних руйнуваннь з боку Російської Федерації.

Про це повідомило Управління забезпечення діяльності у південному регіоні.

З початку повномасштабного вторгнення Снігурівська колонія не тільки піддавалась ракетним та артилерійським обстрілам з боку російських загарбників, а також тривалий час перебувала на окупованій території.

Оселившись на території виправної колонії, російські військові по собі залишили зруйновані залізні паркани, побиті вікна та розписані стіни.

В палатах, де тримали засуджених із різними захворюваннями, окупанти залишили зламані та перевернуті ліжка, розкидані речі та зірвану підлогу.

Наприкінці травня минулого року, збройними силами РФ були вивезені усі вʼязні, серед яких десятеро осіб засуджених до довічного позбавлення волі.

Як відомо діяльність колонії була фактично припинена, але після звільнення Снігурівки десятого листопада 2022 року розпочали процесс відновлення колонії.

Як повідомляє Управління забезпечення діяльності у південному регіоні, на даний час колонія забезпечена усім необхідним для свого функціонування та вже готова приймати засуджених для їх подальшого відбування покарання.

Раніше повідомлялось, що двох працівників Снігурівської колонії судили за співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, як жителі Снігурівки розповідали про мородерство, допити й "бізнес" окупантів.