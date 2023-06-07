Станом на 15:00 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 77 сантиметрів.

Підняття води зафіксовано на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, а також на окремих ділянках Великої Коренихи та Широкої балки, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Водночас він додав, що це не є критичним рівнем підняття води для міста, оскільки така позначка не складає 105 сантиметрів.

— Стежимо за ситуацією. Одразу заспокою містян. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 сантиметрів, але за словами фахівців, сьогоднішні ранкові цифри є плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати, – зазначив Олександр Сєнкевич.

В коментарі «НикВести» директор міського комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко повідомив, що у той час, як рівень води в акваторії різних районів Миколаєва підвищився на 67 сантиметрів, біля понтонного мосту в районі Аляудського півострова він складав вже майже пів метра.

— Ми бачимо зараз (станом на ранок 7 червня, – прим.) не 67 сантиметрів, а майже метр. Але раніше ми вже бачили повінь, коли вода тут була аж на території цієї площини (сягала рівня понтонного мосту, – прим.). Тож ми бачимо, що у нас є ще 70-80 сантиметрів (допустимого підняття рівня води, який дозволить вберегти конструкції понтона, – прим.), – зазначив Віталій Шевченко.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом. Однак еколог Олег Деркач припускає, що Кінбурнський півострів може затопити на три метри.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.