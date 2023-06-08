Деякі країни НАТО можуть захотіти ввести війська в Україну, якщо на літньому саміті Альянсу в Вільнюсі Києву не нададуть реальних гарантій безпеки.

Він заявив, що провів робочу поїздку Європою та США, щоб дізнатись настрої країн перед самітом. За словами Расмуссена, якщо НАТО не зможе надати Україні чітких можливостей руху в Альянс, то деякі країни можуть «вжити заходів в індивідуальному порядку».

«Ми знаємо, що Польща активно займається наданням конкретної допомоги Україні. І я не виключав би можливості, що Польща діятиме ще сильніше в цьому контексті на національній основі, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення військ на землі», - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Організація Об'єднаних Націй та Червоний хрест не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами Каховську ГЕС.