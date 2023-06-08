Жителі Новобузької громади ініціювали проведення громадських слухань, щоб почути звіт про роботу міського голови Максима Лагодієнка.

На Facebook-сторінці «Новий Буг – Новобужани» Юрій Сільвестров опублікував текст звернення до голови Баштанської РВА Владислава Дмитрієва з проханням підтримати проведення слухань.

В документі вказано, що люди хочуть почути відповіді на питання, які їх турбують. Також на слухання запрошуються депутати міської ради. Ініціативу слухань підписало 49 осіб. Цього, за словами Юрія Сільвестрова, достатньо для погодження в РВА. Зустріч планують провести 18 червня.

— Так, як під час воєнного стану залишається можливість проводити громадські слухання чи загальні збори мешканців за місцем проживання але за погодженням з місцевою військовою адміністрацією, звертаємося до Вас за таким погодженням провести громадські слухання 18 червня 2023 р. з 16.00 за адресою вул. Гребенікова, 1 м. Новий Буг, — повідомляється в зверненні до Владислава Дмитрієва.

Раніше повідомлялося, що у Южноукраїнську депутати відмовились проводити засідання сесії через те, що не почули звіт про роботу заступників міського голови.