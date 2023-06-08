З підтоплених населених пунктів Херсонщини рятувальникам та волонтерам вже вдалося вивезти 2198 людей.

Про це пише пресслужба Херсонської ОВА.

З місць, куди неможливо добратися машинами, людей рятують човнами та спецтранспортом Богун (всюдихід).

Після евакуації потерпілих розселяють в гуртожитках, селять навіть з тваринами. Маломобільних осіб направляють у лікарні під нагляд медиків.

На Херсонщині вже третій день поспіль активно працюють волонтери, які надають людям гуманітарну допомогу.

— Гуманітарна допомога у вигляді спальних мішків, гігієнічні набори куди входить усе необхідне: шампунь, паста, зубні щітки, серветки, пластирі, рушники та мило, - розповідає волонтер християнської церкви Давид.

Нагадаємо, станом на вечір 7 червня з Херсонської області вдалося евакуювати 1900 людей.

Також стало відомо, що у селі Василівка в Миколаївській області через затоплення станом на 8 червня загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації.