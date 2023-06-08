Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 червня, відвідав затоплену насосну станцію Управління каналів річки Інгулець в Миколаївській області.

Про це президент повідомив в своєму телеграм-каналі.

«Відвідав Головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС. У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування», — інформує пресслужба президента.

Наразі у Снігурівській громаді створено цілодобовий штаб з ліквідації наслідків затоплення.

Нагадаємо, станом на 07:00 8 червня в Снігурівській громаді рівень води в річці виріс до 5,5 метрів, лише за останні дві доби в середньому вода щогодини підіймається на 12 см.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення було зруйновано вже три мости.

До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів.

Іван Кухта також повідомляв, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.