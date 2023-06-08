У червні 2023 року 59% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку, у 35% - воно не змінилось, лише 6% відчули покращення.

Про це йде мова в даних опитування Соціологічної групи Рейтинг .

Оцінки становища в Україні загалом гірші: 75% відчули погіршення ситуації в країні, 14% - говорять про відсутність змін, 8% - про покращення.

Попри це, говорячи про економіку країни у майбутньому, респонденти мають більше позитивних сподівань: 35% очікують покращення, 28% - думають, що нічого не зміниться, 26% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації - 31% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 39% вважають, що воно не зміниться, 17% – мають песимістичні погляди щодо цього.

За даними опитування, 41% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково, 13% - знайшли нове місце роботи. Попри це 30% опитаних до цього часу не працює.

У динаміці збільшилась кількість тих, хто знайшов нову роботу. Краща ситуація з роботою у чоловіків та людей середнього віку.

Серед переселенців у динаміці суттєво зросла кількість тих, хто зміг працевлаштуватись на нове місце - кожен третій з них зміг знайти нову роботу, частка непрацюючих серед них зменшилась з половини до третини.