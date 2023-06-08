Уряд та спеціалісти вже почали розробляти проект побудови перемички на Каховському водосховищі. Будівництво почнеться відразу після деокупації території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафона повідомив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«Ми розробляємо попередній проект щодо побудови перемички, яка почнеться, як тільки буде деокуповано Каховку ми відразу приступимо до побудови перемички», — розповів він.

Сирота пояснив, що для побудови такої перемички необхідно мінімум 2 місяці, а працювати доведеться 24/7. Після цього можна буде перекрити водойму верхнього рівня по Каховці, а потім робити таку ж перемичку з нижнього рівня.

Це дозволить відкачати всю воду та побачити наслідки підриву і демонтувати станцію, щоб там побудувати нову.

«Нам потрібно буде 2 місяці на верхню перемичку, 2 місяці на нижню перемичку. Ми перекриємо, зупинимо цей потік води, щоб ми почали потихеньку накопичувати Каховське водосховище», — сказав він.

Сирота пояснив, що за попередніми підрахунками, для побудови перемички та демонтажу старої станції необхідно рік. Будівництво нової станції займе приблизно 5 років. Однак це попередні підрахунки.

Нагадаємо, через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС під водою опинилися десятки населених пунктів. Масштаби підтоплень у районі самої станції показали на відео.